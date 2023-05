Tornillos expuestos en la avenida del Lago, un peligro para conductores

La señalización adelantada por la autoridad de tránsito en la zona pretendía mejorar el flujo vehicular en esa importante vía y garantizar la vida del peatón que realiza sus compras en el Mercado de Bazurto; no obstante, a los pocos días esa señalización vial estaba destruida. También le puede interesar: Otra piedra en el camino para el traslado del mercado de Bazurto

Otro problema

May 19 - 16:14

May 19 - 18:32

May 19 - 13:30

“En horas pico es un peligro porque esa vía a la altura del mercado se reduce de tres a un carril. Hay vendedores ocupando un carril y el otro es de conductores que se estacionan a comprar. Si uno no está pendiente, se puede pinchar con los tornillos, tropezar y caer”, dijo el motociclista Javier Polanco.

Una situación similar manifiesta Rafael Madrid, quien aseguró que en ocasiones dichos elementos no son visibles, lo que puede causar accidentes: “Esa avenida generalmente es resbalosa porque arrojan agua de pescados; he visto cómo varios conductores patinan. Quienes no conocen la vía se chocan con los tornillos, otros disminuyen la velocidad para evitar que su vehículo sufra alguna avería”, dijo.

El DATT informó que ante el daño causado en la intervención de la avenida del Lago, se interpuso una denuncia en la Fiscalía para que la autoridad investigue y se judicialice a los responsables. También se hace la gestión para el retiro de los elementos que pueden causar riesgos para los conductores y se preparen los dispositivos necesarios para mejorar la movilidad en la zona.