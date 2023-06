Quejas por embargos para cobrar deudas del predial

Así mismo, habló de la manera en que fueron ejecutados dichos embargos y la base de datos tenida en cuenta. “No es justo que los contribuyentes que están al día sean embargados por una base de datos desactualizada. La Secretaría de Hacienda debió verificar lo que estaban haciendo y no cometer este grave error. Así como hay gente embargada, que no deberíamos estarlo, hay otros que no han pagado el impuesto y no están embargados. Son seis cuentas de la empresa que tengo embargadas por la misma cifra y no me dan ninguna solución porque tienen muchos reclamos. Ellos deben desembargar a todo el mundo y rectificar la información”, exigió Gedeón.

“La Secretaría de Hacienda carece de competencias para modificar la información jurídica de los predios. En consecuencia, no participa en el manejo y registro de la información que se deriva de las transacciones inmobiliarias que realicen los propietarios, poseedores u ocupantes de estos. El artículo 19 de la Ley 14 de 1984 señala que es obligación del propietario, poseedor u ocupante cerciorarse de que todos los predios de su propiedad, posesión u ocupación se encuentren incorporados en el catastro con la información correcta. En este sentido, y teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda seguirá adelantando procesos masivos de cobro, invita a todos los propietarios, poseedores u ocupantes de predios a que en ejercicio de sus deberes legales se cercioren ante la respectiva autoridad que sus predios se encuentren incorporados en el catastro con la información correcta. De esta manera podrán evitarse situaciones que puedan afectarles”, indicaron desde esta dependencia del Distrito. Lea: Actualización catastral: barrios que se ‘estrenan’ en el mapa de Cartagena

Habla experto

El Universal se comunicó con Agustín Leal, abogado y experto en el tema, el cual habló sobre el proceder con el cobro a los contribuyentes morosos.

“Se debe hacer un convenio con instrumentos públicos para evitar que se embarguen personas que ya no son propietarios de algunos predios, porque el hecho de embargar a personas que no le adeudan al Distrito puede acarrear graves perjuicios que pueden ser reclamados ante la justicia administrativa. Lo primero es depurar. Esto implica identificar el propietario real y el estrato del inmueble y su avalúo catastral. No tiene sentido decretar embargos a predios de los estratos 1 y 2, cuyos avalúos no justifiquen este procedimiento. Las personas embargadas pueden pedir el levantamiento de las medidas cautelares u oponerse al embargo si creen que no son los propietarios, que no deben esa suma de dinero o que no fueron notificados debidamente del proceso de jurisdicción coactiva o cobro administrativo”, explicó. Lea: ¡Negocio ilegal! Sigue loteo y reventa de terrenos en riesgo en San Francisco