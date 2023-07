Quejas por las largas filas en la Calle Larga para cobrar la Renta Ciudadana

“Llegué a las 5 de la madrugada y son casi las 10 pero no he podido adelantar nada porque ni siquiera he entrado, y así como yo hay mucha gente que incluso durmió aquí”.

Con esas palabras, la señora Diana Mosquera, residente en el barrio San Francisco, relató el drama que vivió durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 12 de julio, tras llegar a las oficinas del Banco Agrario a cobrar el incentivo de Renta Ciudadana.

Así como Diana, más de 200 personas se aglomeraron en las afueras de la entidad para realizar la diligencia, pero la cantidad redoblaba la capacidad de atención del banco y por eso se observaron las largas filas en la calle Larga del Centro Histórico, que afectaron la movilidad vehicular en esa zona. Lea: Así puede saber si llegó el subsidio de Renta Ciudadana y cómo reclamarlo

Al parecer, en el lugar solo son atendidas 100 personas por día, 50 en la mañana y 50 en la tarde, y eso es justamente lo que mantiene inconformes a los beneficiarios, quienes aseguran que falta planificación y orden por parte de las autoridades.