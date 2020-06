Rechazo a agresión policial contra el periodista José Manuel Pinzón

Antes de obtener la respuesta del trabajador de la estación, el periodista se pasó por debajo del torniquete y un policía que estaba en el lugar le dijo que eso no se podía hacer.

Según se conoció, el periodista, quien presenta una condición de salud especial, pasó su tarjeta para pagar el acceso pero el torniquete no cedió, por lo que le dijo al vigilante que lo dejara pasar porque no pagaría nuevamente pues ya lo había hecho.

Pinzón fue sacado del lugar y llevado a una estación de Policía. Según se conoció se encuentra en buen estado de salud y espera que se decida su situación.

Ante el mal procedimiento, el secretario del Interior, David Múnera, hizo un llamado a la institución y agregó que el caso fue informado al general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, para que en el menor tiempo posible se deje en libertad a Pinzón.

“Ese no puede ser el comportamiento en el tratamiento a los ciudadanos. Cualquiera cosa que haya sucedido al ciudadano hay que tratarlo bien, no puede ser esa la manera en cómo los agentes de policía hacen uso de la fuerza. Es inaceptable, eso no puede seguir ocurriendo porque tenemos que respetar los derechos y son quienes tienen que dar ejemplo”, dijo Múnera.

Por otra parte, el Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena, en cabeza de Nausicrate Pérez, manifestó su rechazo al procedimiento policial y la agresión de la que fue víctima el periodista.

“Creemos que en este momento se debe respetar el debido proceso y los derechos humanos de todos los ciudadanos, por ello le solicitamos al comandante de la Policía y al procurador provincial que se inicien las investigaciones a que haya lugar y si hay acciones que se cometieron por fuera de la ley se sancionen a quien las haya cometido”.