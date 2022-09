“Reforma de Petro acabaría con las tiendas de barrio”; anuncian marcha nacional

Y agregó: “Un ejemplo de esto es que quieren grabar los plásticos y la gasolina. Al hacer eso terminan grabando el frijol, la libra de arroz, la libra de azúcar y la sal en las tiendas. Con esto, Petro con su reforma pone en riesgo a alrededor de 250 mil tenderos en Colombia, los cuales tendrían que cerrar por cuenta de los impuestos que no solo tienen los alimentos, sino que también van a atener las mismas tiendas, que pueden llegar a tener un impuesto del 3 al 11%, vendan o no vendan, ganen o no utilidades. Esto los tenderos no lo saben y es de la mayor gravedad”.

Gonzaga alega que la tributaria, tal como la plantea el Gobierno, afectaría a taxistas, publicistas y a congresistas, entre otros. “Van a tener que pagar mucho más. Esto es algo para todo los colombianos, no está detrás de esto ningún tipo de partido, lo que buscamos es que la gente entienda la gravedad de las reformas que está planteando Petro”, acotó.

Así mismo, se refirió a la reforma del Código Nacional Electoral que busca el Gobierno.

“La reforma pretende crear un megaorganismo que va a reemplazar al Consejo Nacional Electoral, el cual va a poder tener la potestad de escindir o cancelar un partido político. Si usted es del partido Cambio Radical, Liberal o Centro Democrático, por ejemplo, le pueden terminar su partido a dedo. Eso es de la mayor gravedad y eso es una muestra de una intención de la desinstitucionalización del país en cabeza del que está como jefe del Ejecutivo. Es una señal de una predictadura en la que estamos en este momento”, señaló.