¿Remodelarán y cambiarán de sitio las letras de la Perimetral?

Después de los reiterados llamados de la comunidad, las letras de “Cartagena” que están en la vía Perimetral, a la altura del barrio San Francisco, serán reparadas. (Lea: Letras de la Perimetral, cada día más vandalizadas)

El Universal conoció que la Alcaldía y Esenttia trabajan para recuperarlas. “Esas letras las han vandalizado, las han dañado por pedazos. Si desde un principio las hubiesen colocado cerca de nosotros, hoy no estarían así destruidas, estuvieran conservadas como un patrimonio. Yo propuse varias veces que las movieran para acá y no me escucharon, las dejaron en ese tramo enmontado y solitario”, dijo Dellys Sierra Ardila, líder del sector. (También le puede interesar: “Diariamente hay tres atracos a motociclistas en la Vía Perimetral”)

Las letras fueron construidas en el 2018 y todo indica que las trasladarían. “Las van a cambiar de lugar porque los vándalos se encargaron de destruirlas. Hemos socializado con la comunidad y las colocarán en la curva, van a adecuar el sitio y embellecerlo. Todos los habitantes nos hemos comprometido para velar que no las dañen y se vuelva un sitio turístico”, agregó Sierra.