Residentes del Centro Histórico piden más seguridad luego de atraco

“Mi mayor preocupación era que el tipo cometiera una locura y ahí estaba mi sobrino, quien se acercó, el tipo me amenazaba mientras yo me quitaba la cadena y me dijo que si no le entregaba lo que me pedía me iba a pegar el tiro, independiente de lo que se haya llevado tuve miedo que fuese a tomar una reacción violenta contra mí o contra el niño”, dice.

Lo que vivió esa tarde Juancho, no fue una cuestión de percepción equivocada o infundada, esa tarde sintió miedo, algo que asegura que hace muchos años no sentía.

Que la inseguridad es una cuestión de percepción, que “hay que cogerla con su avena y su pitillo”, son algunos de los comentarios que han rondando en la ciudad con el fin de apaciguar o mantener la calma ante la ola de atracos ocurridos en los últimos meses, los cuales quizás no son más ni menos de los ocurridos en otras épocas, el hecho es que siguen ocurriendo y peor aún, en donde antes no. (Lea aquí: [Video] Nuevo atraco a mano armada en el Centro Histórico )

Alfredo Sierra, conocido como el Viejaguardia y quien lleva 25 años cuidando carros en la zona, tampoco se imaginó lo que ocurriría esa tarde, cuenta el hombre que en todo el tiempo que lleva laborando en la zona, jamás le toco vivir algo parecido. Sin embargo, acepta que la circulación de motos no es algo que esté realmente controlado.

“Le digo que yo nunca me imaginé que algo así pasaría, y a plena luz del día, y es que ajá, uno casi ni sospecha de las motos porque aunque están prohibidas, usted ve que entran y ahí uno no puede hacer nada”.

Afortunadamente el hecho no terminó en algo peor, pese a que a Juancho se le llevaron una cadena y un reloj, cosas que como el mismo dice, “son cosas materiales, que se pueden recuperar”, lo cierto es que en el sector se exacerbó la sensación de terror, que ya se había propagado con los robos que desde diciembre pasado vienen denunciando los residentes del barrio. (Le puede interesar: Capturan a hombre que participó en atraco en el Centro Histórico)

“¿Dónde están las autoridades?, ¿desde cuando es que las motos pueden ingresar al Centro sin problema?, se preguntan los vecinos. Antes salía a pasear a mi perro en la madrugada o salía a buscar a mis nietos, me caminaba todas las murallas, pero ya me da miedo, no me atrevo a salir sola, el Centro ya no es lo que era antes”, dice Lola Piedrahita, habitante de San Diego.

Lola no es la única que siente eso, en las calles del barrio, las mismas que son visitadas día a día por cientos de turistas y transitadas por trabajadores y residentes, insisten en que se necesita más control de las autoridades y medidas que realmente devuelvan la tranquilidad. (Lea también: Esto dice el joven al que señalan de ser el atracador del Centro Histórico)

“Esto se ha ido complicando desde hace rato, cada día está peor, a tal punto que los delincuentes están guapeando y hacen lo que les da la gana, lo de ayer (lunes) no tiene presentación, como comunidad estamos muy preocupados, porque esta situación nunca se había presentado antes, y si bien hemos estado trabajando con las autoridades para mejorar la seguridad, la verdad es que esta gente está haciendo acciones más osadas y hay que tomar otras medidas, ya uno a las 8 de la noche no puede sentarse a coger fresco porque son capaces de encañonarlo. Nosotros entendemos y respaldamos a las autoridades, sabemos que la administración lleva pocos meses pero ya esto no da espera, hay que tomar acciones contundentes porque sino esto se va a salir más de control”, asegura Rafael Camacho, presidente de Asocentro.