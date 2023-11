Ronda Real en estado crítico: malla vial está llena de huecos

Cientos de conductores de Cartagena se enfrentan diariamente a una pesadilla en forma de huecos y baches en el sector Ronda Real, que representan un gran desafío para la seguridad y movilidad de todos.

La vía, que había sido arreglada por la Secretaría de Infraestructura en tres ocasiones desde el año 2021, hoy nuevamente muestra un avanzado deterioro, lo que pone de manifiesto la mala calidad de los trabajos ejecutados por los contratistas en esas oportunidades. [Video] Empezaron las obras de la malla vial en el sector de Ronda Real

Fue en agosto del 2021 cuando se llevó a cabo la primera intervención a la zona. En ese entonces el Distrito anunció una inversión de $1.500 millones para recuperar el tramo comprendido entre la Bomba el Amparo y La Plazuela, de 1.8 kilómetros, con trabajos que se hicieron entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada durante dos meses.

Al concluir, la ciudadanía se mostró complacida con la obra y esperaba que esta perdurara en el tiempo; sin embargo, a mediados del 2022 nuevamente empezaron a formarse los baches en el lugar, específicamente antes de la curva de Ronda Real. Lea: Alcaldía volverá a reparar tramo dañado en Ronda Real

En agosto de ese 2022 se tomaron los correctivos del caso y se arreglaron varias placas agrietadas, lo que alivió un poco la movilidad en la zona, pero las reparaciones hechas por el contratista tampoco fueron de calidad porque desde principios de este 2023 los huecos volvieron a aparecer.

En abril del presenta año se ejecutaron nuevos trabajos que, increíblemente, también terminaron dañándose. Lea: Arrancan reparaciones en el sector de Ronda Real: hay cierres parciales

Hoy, la situación es crítica y los ciudadanos exigen que la Alcaldía solucione pronto y de forma definitiva.

“Muchos carros se golpean por debajo y eso ha generado trancones, esto está muy maluco, uno lo piensa para pasar por aquí pero no tenemos otra opción porque tampoco hay más vías, esta ciudad se quedó pequeña para tanto carro y lo peor no es tanto el mal estado de las vías que existen sino que no construyen vías nuevas, Cartagena no avanza”, señaló Johnatan Rodríguez, conductor particular.