“Saboteo” por daños a semáforos en Cartagena divide opiniones

Dumek Turbay.

El Universal intentó comunicarse con el exgobernador para conocer su posición frente a las declaraciones del alcalde, pero no se ha obtenido respuesta.

¡Ni con tarifa diferencial! No quieren que reactiven cobros en peaje de Turbaco

¡Ni con tarifa diferencial! No quieren que reactiven cobros en peaje de Turbaco

Arabia señaló que, tras una ligera investigación y con el conocimiento que tiene del sistema semafórico, considera que “sí hay saboteo porque han cortado cables en los registros y no se los roban, es decir, solo lo hacen para sabotear el sistema. Otro detalle importante: los controladores (el cerebro del semáforo) se los han robado, un equipo de esos está alrededor de 40-50 millones de pesos, pero no lo compra nadie porque pertenecen a un fabricador en especifico y no se pueden adaptar a ningún otro sistema”.