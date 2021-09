Santa Rita Plaza, un lugar para comprar barato, comer y entretenerse

El mercado de Santa Rita no es sombra de lo que era hace ocho años cuando se inició su reconstrucción. Anteriormente era un espacio comercial de condiciones desfavorables, con ausencia de higiene y desorden reinante. Sin embargo, ahora luce impecable, está organizado, controlado, fresco, ofrece toda clase de servicios, cuenta con vigilancia privada, parqueaderos y amena atención. Más que una plazoleta de mercado es una especie de centro comercial y hoy, en su segundo aniversario de reapertura, tiene preparada música en vivo, descuentos, sorpresas y mucho más.

La señora María Acevedo, de 65 años, lleva más de 50 trabajando en este lugar. Vivió la etapa anterior del mercado y lleva dos años vendiendo sus frutas y productos agrícolas en la nueva edificación. Asegura que la diferencia entre el antes y el ahora es abismal, y lamenta que hoy existan tantos almacenes de cadena y supermercados, los cuales les han arrebatado a gran parte de la clientela. “Estoy aquí desde los 15 años, aquí me he ganado la vida y he sacado adelante a mis hijos, fueron varias décadas viendo este lugar en desorden y feo, pero hace 10 años nos sacaron del mercado porque iban a reconstruirlo y estuvimos como seis años por fuera, la espera valió la pena porque ahora está más bonito, limpio y organizado”, sostuvo.