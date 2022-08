Se acabó la angustia en El Pozón, maquinaria amarilla ilusiona a la gente

Elver Méndez, líder comunal

El monumental bloqueo

El bloqueo en La Cordialidad afectó directamente a decenas de cartageneros que iban a sus trabajos o lugares de estudio, quienes debieron optar por otros medios de transporte, ya que los buses de Transcaribe quedaron represados en Patio Portal y en la estación Madre Bernarda.

(Lea: Culmina protesta en Patio Portal y Transcaribe normaliza su operación)

“Desesperante, llevo aquí más de 30 minutos intentando coger algo que me lleve al Centro y no pasa nada, los taxis no paran, las motos quieren cobrar muy caro, no hay colectivos y las busetas van muy llenas. No entiendo por qué la gente quiere solucionar sus problemas afectando a los demás”, le dijo ayer a este medio, las 9 a. m., la universitaria Maritza Díaz desde la estación La Castellana.

Fue necesaria la intervención de un gestor de paz de la Secretaría del Interior para lograr que los manifestantes habilitaran nuevamente la vía, lo cual sucedió a las 10:20 a. m. de ayer mismo.

Las clases en el colegio Luis Carlos Galán, en el sector Nuevo Horizonte de El Pozón, están suspendidas desde la semana pasada a raíz de las inundaciones. Los estudiantes se declararon en cese de actividades hasta que las autoridades solucionen la problemática.