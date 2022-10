¿Se cayó Goarbit? Burlas en redes y esto responden inversionistas de Cartagena

Camila Palmera

¿Están satanizando la situación?

“La gente está exagerando lo que está pasando. La empresa está reflejando los pagos, lo que no deja es hacer el retiro, pero eso no quiere decir que el problema no se vaya a solucionar. La gente no quiere aceptar la información, así uno la brinde de la mejor manera, siguen con la publicación de memes y las burlas”, explicó.

Camila también se pronunció respecto al hate que han recibido “a la gente le gusta hablar es de lo malo. Estoy segura que ahora que se resuelva el problema de la plataforma, nadie lo va a publicar. La página no está caída, a diario hay miles de nuevos inversores que se siguen suscribiendo, porque confían en nosotros y no se dejan llevar por las noticias falsas”, concluyó.