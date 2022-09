¿Goarbit sí paga? Las polémicas publicaciones en los “viernes de retiro”

Camila Palmera

“Hay gente que le gusta lo que hace, que tienen un buen trabajo. Yo trabajaba en Ecopetrol, pero necesitaba salir de mi zona de confort. He conocido nuevas culturas, idiomas y he ampliado mi mente”, explicó.

La empresaria aseguró ser muy discreta con el contenido que publica, y le extendió la invitación a los jóvenes inversionistas a mostrar un estilo de vida en sus redes sociales con humildad y sabiduría “yo he publicado historias comiéndome una deliciosa comida en un restaurante, que antes no tenía la oportunidad de visitar y los demás pueden verlo como un logro, un estímulo para una audiencia que se motive a cambiar su vida”.

“Yo amo mi ciudad, me gusta Cartagena, pero aquí las oportunidades son escasas. Mis colegas abogados me dicen que ya no quiero trabajar en mi profesión. Yo afortunadamente ya no vivo con esa preocupación sobre qué sería de mi si me quedara sin trabajo”.

“Sueño con envejecer en mi ciudad. Más allá de Cartagena, pienso en el sueño americano, el cual no es ir a Estados Unidos y gastar en dólares, sino ganar en dólares y gastar aquí en pesos”, concluyó.

Algunas recomendaciones

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió varias recomendaciones a los consumidores del negocio de criptomonedas para alertarlos sobre eventuales riesgos:

- Los compradores o vendedores de criptoactivos se exponen a diversos riesgos operativos, especialmente a que las billeteras digitales sean robadas (hackeadas).

- Las plataformas transaccionales de criptoactivos pueden estar domiciliadas en múltiples jurisdicciones y no tener registro físico, por lo que su vigilancia y control escapa al ámbito de la ley colombiana.

-Colombia no cuenta con una autoridad que respalde, regule o supervise los criptoactivos.

- Importante que los consumidores conozcan los criptoactivos y sus riesgos.

-Es importante conocer bien quién vende el criptoactivo.

- Los criptoactivos no son dinero efectivo, ni equivale a efectivo.

- Los criptoactivos no son ilegales en Colombia, es el uso que puede hacerse de ellos lo que puede ser ilegal.

-Colombia avanza en un proyecto piloto de criptoactivos (LaArenosa).