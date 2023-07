“Se reduce el suelo de expansión industrial”: análisis de la ANDI al POT

“Los tiempos no dan y el documento del POT que presenta la actual administración necesita robustecerse, por lo que pienso que esta administración debería utilizar los meses restantes para fortalecer la formulación. Sería el próximo gobierno el que oficialice un nuevo POT. Sin embargo, debería construir sobre lo construido y no empezar desde cero”, dijo en ese momento.

Las críticas en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena no han cesado. Algunos sectores de la ciudad le piden a la Secretaría de Planeación que suspenda el proceso y que se inicie desde cero porque según ellos, no está acorde a la realidad del Corralito de Piedra. Lea: Plan de Ordenamiento Territorial: entre críticas y elogios

Y continuó: “Empezamos a revisar un diagnóstico sin los estudios de riesgo. También hay un documento fundamental que no sabemos si existe porque no está cargado en la web y es la memoria justificativa. Eso es importante porque la memoria justificativa te dice si los cambios mayores que se están haciendo en el POT están justificados o no, como por ejemplo la razón para cambiar un suelo urbano a rural o por qué se restringen las zonas de expansión”.

De acuerdo con Peñas, dicho documento no presenta una visión de futuro acorde a la vocación y potencialidades de la ciudad, no tiene en cuenta los títulos colectivos de comunidades afro en la definición de ocupación de estos territorios y presenta serias inconsistencias porque en los planos aparecen como suelos de protección varias zonas que están urbanizadas y consolidadas como es el caso de áreas aledañas al Cerro de Albornoz. “Genera la duda si están pensando en reubicar estos barrios o es un error de la cartografía”, dijo.

De acuerdo con la gerente de la ANDI, la preocupación más grande radica en la zona industrial de Mamonal en la que se desconocen planes parciales aprobados y en la que se condena a Cartagena a perder competitividad pues la posibilidad de que nuevas empresas tengan asiento en suelo cartagenero al parecer está limitada.

“De hecho se reduce el suelo de expansión industrial y las áreas con uso industrial en suelo urbano. En el POT de 2001 existen habilitadas las áreas necesarias para el desarrollo industrial, portuario y logístico, a diferencia de lo planteado en la formulación del POT, donde los suelos de expansión con vocación industrial se disminuyen a 0 hectáreas y en el suelo urbano se limitan considerablemente. Es decir que, si queremos traer una empresa tendrán que ubicarse en lotes ya ocupados o desarrollados. Al respecto, el equipo de formulación del POT en una reunión manifestó que teniendo en cuenta que estas áreas no se desarrollaron en 22 años entonces la industria no las necesita”, agregó.

La dirigente gremial indicó que no se tuvieron en cuenta las empresas y desarrollos inmobiliarios que ya tienen licencias ambientales expedidas por la ANLA y planes parciales aprobados por la misma Alcaldía. Según ella, esto es gravísimo porque afecta la seguridad jurídica de esos proyectos. Además, menciona que incluso algunos planos no están en la escala requerida por la norma y hay dudas sobre el por qué no se utilizó la información de Go Catastral para las actividades económicas prediales, sino los datos disponibles de 2017.