Secretaría de Educación se pronuncia por supuesta investigación a rectores

La Secretaría de Educación Distrital se pronuncio frente a las declaraciones entregadas por la personera distrital, Carmen De Caro Meza, con relación a una supuesta investigación a rectores de Instituciones Educativas Oficiales por “venta de droga en los colegios”.

“No hemos recibido ninguna notificación oficial de ningún ente de control sobre la apertura de investigaciones, iniciadas o en curso, a rectores o educadores por ningún caso que tenga que ver con tráfico de drogas dentro de las escuelas. Aclaramos que, hace aproximadamente tres meses, recibimos una llamada de la Personera en la que esta informaba que un padre de familia le manifestaba que había encontrado una pastilla en las pertenencias de su hija, en su casa (no en la escuela). De inmediato se activo el protocolo de prevención y atención. No obstante, esto no significó que el rector del plantel se le hubiera iniciado una investigación por esta situación”, indicó la Secretaría de Educación. Lea: 3 rectores encarcelados: un contrato de internet para colegio sin computadores

Por su parte el presidente del Sindicato de Directivos Docentes de Bolívar y Cartagena y rector de la I.E. Nuestra Señora del Carmen, Miguel Pérez Márquez, rechazó tales afirmaciones y dijo estar sorprendido ante este señalamiento contra los educadores de la ciudad.

“Como representante de los Directivos Docentes es preocupante que la Personera haga unas afirmaciones de esa naturaleza, donde se dice que se están investigando a algunos rectores por acción u omisión, cuando nosotros los rectores hemos venido haciendo todo lo necesario, todos los esfuerzos habidos y por haber, con el fin de tapar los poros que en el campo familiar se han venido presentando. La escuela está haciendo todos los esfuerzos, con el fin de mitigar un problema social, como es el tráfico, venta y consumo de estupefacientes”, dijo Pérez Márquez.