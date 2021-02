“Seguimos en desobediencia civil hasta que levanten talanqueras”: camioneros

Los transportadores de carga en Cartagena informaron que continuaran con la desobediencia civil hasta que “no se tomen nuevas determinaciones y se levantan las talanqueras”. El gremio camionero salió a protestar este lunes en el peaje de Ceballos para rechazar la decisión de la Concesión Vial de continuar con el cobro en las cuatro estaciones (Manga, Ceballos, Corralito de Piedra y Heroica). Lea: Concesión Vial niega solicitud de Dau de levantar talanqueras para camiones

En diálogo con El Universal, Cecil Cadena Rodríguez, transportador de la ciudad, expresó que el alcalde Dau tiene todos los medios jurídicos para suspender el cobro de peajes de manera inmediata.

“El señor alcalde tiene los elementos jurídicos para mandar a suspender el cobro de peajes inmediatamente. Me imagino que se está asesorando nuevamente pero inclusive la Procuraduría acá en Cartagena ya le dio el aval. Tiene todos los medios jurídicos pero mientras tanto nosotros no podemos pagar el peaje porque nos estamos perjudicado, seguiremos en nuestra desobediencia civil pacifica hasta que se tomen nuevas determinaciones y se levanten las talanqueras”.

Para Cadena, los transportadores y pequeños camioneros no pueden ser condenados a pagar por un trabajo que ya se terminó. Lea: “Estamos en paz hasta el lunes”: transportadores de carga en Cartagena

“Nosotros ya pagamos el trabajo de la concesión por 20 años. No es justo que nos vayan a condenar a pagarlos nuevamente con el cuento del mantenimiento de la vía que vendría siendo un 1 o 2 por ciento del vehículo. La malla vial está en mal estado, las carreteras están destruidas y estamos en la quiebra”, aseguró.

La solicitud para exceptuar a los vehículos de categorías III, IV y V de pagar peaje en las estaciones de Manga y Ceballos fue hecha por el alcalde William Dau a la Concesión Vial el pasado el 19 de febrero. De acuerdo con el mandatario local, se hace necesario levantar las talanqueras para mantener el orden público.

“Es muy importante para el Distrito de Cartagena que la medida sea extensiva a todo tipo de vehículos, es decir, incluir en la excepción de pago a los vehículos de categoría III, IV y V, por lo que pedimos que se levanten todas las talanqueras de los peajes internos para garantizar el orden público”, dice uno de los apartes de la solicitud radicada por Dau.

Sin embargo, la Concesión fue enfática en que “no existe justificación legal” para otorgar este consentimiento.

“El concesionario no otorga a su solicitud el consentimiento que requiere la ley 105 en el sentido de la medida de “(...) incluir de la exención de pago a los vehículos de categorías III, IV y V (..)”, ya que no encuentra ninguna razón ni justificación legal para levantar de forma total las talanqueras, toda vez que ello implica per se el cese de la operación sin que exista una causal legal”, se lee en el documento que ya fue radicado por el abogado apoderado de la Concesión, Julio José Orozco.

La movilización del gremio de camioneros arrancó el pasado 15 de febrero en las principales ciudades del país para rechazar además el alza de los 109 peajes concesionados.