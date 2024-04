“Si el Distrito demuele por una sentencia, que la cumpla completa”: Aquarela

Dos semanas han pasado desde que la firma Atila dio el primer “monazo” para el desmonte el polémico edificio Aquarela. 11 días después, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, tomó posesión de las oficinas en Medellín de Promotora Calle 47, constructora del edificio en nuestra ciudad. Lea el contexto: El viacrucis de Aquarela: el recorrido hacia la demolición

El Universal entrevistó a Gilma Úsuga y a David Garzón, asesora de Promotora Calle 47 y abogado de los procesos de Aquarela, respectivamente, quienes hablaron sobre este proceso y lo que “viene para el Distrito” en lo referente a este caso.

“La resolución policiva en la que el Distrito se está amparando solo ordenó la restitución de una fracción del edificio. No hay ninguna orden que diga que se debe demoler todo. Lo que ha dicho la Administración es que es imposible demoler esa fracción y que se tiene que demoler todo. Técnicamente ese corte se puede hacer, nosotros intentamos cumplir e iniciamos los trámites, pero el Distrito no dejó. El alcalde Dumek Turbay se está basando en un fallo en primera instancia; es decir, no hay un fallo definitivo. Lo que está haciendo es meter a la administración en una contingencia jurídica innecesaria”, expresa la constructora.

Con relación a la demolición gradual, desde Promotora Calle 47 aseguran que después de este desmonte interpondrán acciones legales en contra del Distrito por la supuesta arbitrariedad que están cometiendo para demolerlo sin tener una orden. “Tenemos una demanda con el Distrito en la que buscamos la indemnización de los perjuicios. Acá están cometiendo otro error, consideramos que arbitrariamente se metieron al predio a demoler sin estar ordenado”, aseveran. Lea también: A finales de agosto, el polémico edificio Aquarela dejará de existir

No obstante, cabe recordar que el desmonte de Aquarela se dio por orden del Inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, para restituir los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que, si en dicho término no se realizaba la restitución, el Distrito debe realizarla a través de la demolición.

Esta orden fue reiterada, en primera instancia, por la jueza Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena, Sandra Zúñiga Hernández, al declarar que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, así como al patrimonio cultural de la Nación.

El pasado 30 de enero, Promotora 47 presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito de Cartagena, que buscaba que se desvirtuaran las órdenes policivas que ordenaron la demolición y como medida cautelar la suspensión del desmonte de Aquarela. Sin embargo, el pasado 20 de marzo, la jueza María Angélica Somoza, jueza del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena negó la solicitud de parar la demolición de la torre 1 de Aquarela, estimando las órdenes policivas, por lo que la demolición sigue según su cronograma.