Si no está en las excepciones, no puede salir de la ciudad

Ya pasaron cinco meses desde que llegó el coronavirus a la ciudad, tiempo en que muchas personas han estado confinadas en sus viviendas esperando que pase la alarma por este nuevo virus y que habiliten en su totalidad las vías nacionales para ir a visitar a familiares en otras ciudades o para ir de vacaciones.

Sin embargo, siempre hay personas que no acatan lo decretado por el gobierno local ni el nacional, por lo que deciden subir con sus familiares a su propio carro y emprender su viaje hacia alguna finca de su propiedad o alquilada o a cualquier otro destino cercano, con el único fin de pasar unos días de cuarentena “diferentes”, pero lo que no saben es que si no están dentro de las 46 excepciones del Decreto 1076 de 2020 o si no tienen un documento que acredite que de verdad necesitan viajar hacia ese otro destino por algo de trabajo, no podrán salir de la ciudad. Y no solo eso, también les inmovilizan el vehículo y se van a casa con un comparendo que deben pagar.

Según la Policía de Carreteras de Bolívar, en lo que va de la cuarentena, han inmovilizado 1.128 vehículos, de los cuales 969 son motos y 159 otros vehículos. Además han impuesto 1.390 comparendos al transporte informal por no acatar las medidas necesarias de bioseguridad.