Siguen quejas por pico y placa de todo el día para particulares en Cartagena

“Tocará salir a protestar como los mototaxistas”, “¿Y cómo se llevan los hijos al colegio?, “Una restricción de todo el día es absurda”, son algunos comentarios de ciudadanos en redes sociales sobre el nuevo horario de pico y placa para vehículos particulares en Cartagena. Lea: Así quedó el pico y placa para particulares en Cartagena

La medida que entró en vigencia desde el 6 de enero y va hasta el 1 de abril de 2022, restringe la circulación de particulares en el horario comprendido entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, hecho que para muchos ciudadanos más allá de mejorar la movilidad, ocasiona afectaciones en las actividades económicas, de salud y educación.

“Más gastos”

Rodrigo Sánchez Ferrer es un cartagenero que ofrece servicios de transporte en su vehículo particular. Sin embargo, este oficio que representa su sustento económico se ha visto perjudicado por el horario del pico y placa.

“Cuando es mi día de pico y placa me toca alquilar un carro por 80 mil pesos desde las 5:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde para cumplir con el servicio de transporte. Esta situación me ha afectado bastante ya que me toca sacar esta platica de más”, contó.

Para el conductor, al anterior horario del pico y placa (7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.) permitía realizar diligencias personales y facilitaba el servicio.