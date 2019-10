Sin fallo, Aquarela cumple 2 años con obras suspendidas

Hace unos años las vidas de Luis Eduardo Torres Luna y Juliette Cruz no tenían mucho en común, excepto por algo: el deseo de tener una vivienda propia. Deseo que luego de algunos esfuerzos parecía convertirse en realidad cuando compraron con ilusión en el polémico proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela, en Torices.

(Lea aquí: $210 millones cuesta estudio sobre restitución en Aquarela)

Sin embargo, su ilusión permanece desde hace dos años atada a la incertidumbre, y por el contrario a lo que inicialmente visionaron, terminó por convertirse en un karma para ellos y sus familiares, pues hoy Torres y Cruz no solo cargan con la frustración de no haber alcanzado su objetivo, que era mudarse a su nuevo hogar en octubre del año pasado, sino que además deben lidiar con los cuestionamientos de sus hijos cada vez que pasan por la torre de concreto a medio hacer, quienes en medio de su inocencia preguntan: ¿ahí es donde están haciendo nuestra casa? ¿Cuándo es que nos vamos a mudar?

La respuesta de ambos, quienes aún deben pagar arriendo, mientras el dinero invertido en la “nueva vivienda” permanece congelado, casi siempre es desviar el tema pues no saben cómo explicarles la dura realidad.

“Mi hijo de 10 años pregunta cuándo estará listo el edificio, yo le había vendido ese proyecto a él, le contaba que pronto tendría dónde jugar con sus amigos, ir a piscina y ahora me toca cambiar el tema para no decirle la realidad”, refiere Torres.

Así como ellos, hoy, cuando se cumplen dos años desde que fueron suspendidas las obras, las 404 familias que permanecen vinculadas al proyecto (inicialmente eran 950), luchan día a día porque los entes de control los tengan en cuenta, con la esperanza de que algún día todo se resuelva y su sueño se vuelva realidad.

“Queremos que se reúnan con nosotros, que no solo es Aquarela, no solo la gente del patrimonio, todas las familias que estamos en el proyecto estamos afectadas, pero no nos tienen en cuenta. Necesitamos que miren la necesidad que tiene cada familia, porque todas vivimos un drama diferente”, asegura Cruz.

(Le puede interesar: Así va el proceso para restitución de espacio público en Aquarela)

Las obras de Aquarela se iniciaron en marzo de 2017, pero desde octubre de ese mismo año el proyecto ha enfrentado cuatro procesos judiciales, entre los que se cuentan: una acción popular, una acción de nulidad, un proceso policivo y acciones penales por urbanización ilegal y daño a los recursos naturales, que conllevaron a que el 24 de octubre de 2017 se ordenara la suspensión de la obra, y a que haya la orden de restablecer 619,56 metros de espacio público que son ocupados indebidamente por la construcción.