“Son todos unos sinvergüenzas”: Dau responde a indagación de la Procuraduría

La Procuraduría formuló recientemente un nuevo pliego de cargos contra William Dau Chamat, alcalde de Cartagena. Esta vez lo investigan por supuestas irregularidades en los contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Desde el Palacio de La Aduana, sede de la Alcaldía, el mandatario se refirió al caso en medio de una rueda de prensa. Lea aquí: ¿Buscando trabajar por fuera? Listado con vacantes que te podrían interesar El alcalde asegura que la investigación hace parte de una persecución en su contra desde la Procuraduría. “La verdad no conozco el caso, me enteré esta mañana -8 de agosto-, pero yo estoy tranquilo. Esta es una persecución política por parte de la Procuraduría”, dijo. Lea aquí: Atención: Procuraduría formuló cargos contra William Dau, alcalde de Cartagena Explicó por qué cree que lo persiguen. “Como yo se las tiro plena, ellos me quieren joder para callarme y yo no me dejo intimidar. Hace unas semanas decidieron suspenderme por cuatro meses por malhablado. Soy el funcionario público más investigado en Colombia”.

El alcalde reiteró que no le preocupan los cargos que se levantaron contra él y Alexandra Herrera, directora de cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito, incluida en la misma indagación.

“Ni me voy a meter en ese tema, ni me voy a meter en los pormenores de ese caso. Yo simplemente dejo que la Secretaría se defienda y diga lo que es”, acotó. De momento, desde la Alcaldía de Cartagena afirman que los contratos son legítimos y que no hay irregularidades. Explican que hay un malentendido respecto a algunos puntos del proyecto y que por eso la Procuraduría llegó a la conclusión de que hay supuestas anomalías. Por último, expresó que no confía en la Procuraduría ni en la Contraloría, además de señalar que en el pasado intervinieron su celular. “No confío y mucho menos creo en la Procuraduría ni la Contraloría; ejemplo de ello fue que, en el 2020, cuando inició la pandemia, se unieron para buscar a quién investigar. En ese mismo proceso de la Contraloría fue que me enteré que me tenían los celulares intervenidos durante aproximadamente siete meses”. El contexto de la investigación El proceso por los presuntos sobrecostos empezó gracias a la denuncia de la concejala Gloria Estrada. Esta detectó supuestas irregularidades en los números de los contratos y denunció el caso.