Suspenden diligencia de desalojo en el sector de Campo Bello, Nelson Mandela

Y continuó: “A mí me tocó decirle a la señora inspectora que violó los derechos constitucionales fundamentales y actuó como una corrupta, así se lo dije y no me arrepiento porque no era necesario, eso aterró a la gente y se aplazó la diligencia”.

De acuerdo con Meléndez, las comunidades de la zona van a salir porque viven debajo de una zona de alto riesgo, pero que es necesario que se les brinden todas las garantías.

“En Nelson Mandela hay unas 2.500 personas que viven debajo de una zona de alta tensión. Es importante destacar que quien está reclamando esa área es una termoeléctrica -Termocandelaria- que está causando grandes impactos sociales y ambientales. Es cierto que la gente tiene salir, pero no se conocen los estudios del plan de manejo ambiental, plan de contingencia y ruta de evacuación”.

“El desalojo se frenó. A las 4 de la tarde dieron la orden de iniciar, pero nosotros luchamos y logramos hacer cambiar de opinión y se aplazó la diligencia, no sabemos cuándo lo van a volver a programar”, agregó Javier Acevedo, habitante de Campo Bello.