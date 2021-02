“Tenemos que dar paso a la ciencia”: Mesa por la Salud sobre vacunación

La población priorizada

El COVID-19 no se va

Por último el médico recordó que la llegada de las vacunas al país no es sinónimo de que el virus vaya a desaparecer, por lo que es necesario seguir guardando las medidas de bioseguridad.

“El paradigma del COVID-19 no se va a romper con la vacunación, tenemos que seguir con todas las medidas que hasta el día de hoy se han dado, el virus aún no se va de la Tierra, puede que disminuya el brote porque habrá una inmunidad de refuerzo, pero el que no se vacune y no tenga un sistema inmunológico adecuado probablemente va a ser presa de la enfermedad. Pienso que todas las dudas sobre la vacuna se van a ir resolviendo con el devenir del tiempo y quedan muchas inquietudes incluso de parte de nosotros como científicos, pero tenemos que dar paso a la ciencia”, concluyó.