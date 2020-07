“Tengo 25 años y casi me muero, esto no es un juego”

“Los primeros días tuve fiebre alta, perdí el olfato y el gusto, y se me dificultaba la respiración. Fui a la EPS y me devolvieron para la casa con medicamentos y puf (inhalador), pero nada me sirvió. Yo no mejoraba. También tomé bebidas caseras y no funcionaron. Me empecé a asustar al ver que los días pasaban y todo seguía igual, así que el 24 de junio me fui para la clínica porque sentía que me faltaba mucho el oxígeno. Llegué a las 10 de la mañana a Salud Total. En la tarde me pasaron para Gestión Salud en San Fernando, y en la madrugada del día siguiente me llevaron a la clínica Crecer. Desde el primer momento en todas partes se dieron cuenta de que mi caso era grave y enseguida me fueron poniendo oxígeno. En las placas me salió que tenía el 90 por ciento de los pulmones infectados”, relató Jairo.

Su angustia en una UCI

El muchacho cuenta que esa primera noche no pudo dormir de la preocupación, ni tampoco en las noches posteriores. Su angustia era grande y pensó que se iba a morir porque no mostraba mejoría. “Me colocaron oxígeno artificial para ver cómo evolucionaba. Empecé a perder la noción del tiempo, me daban medicamentos y no funcionaban. Los doctores decían que me salvaba un milagro. Uno en esos momentos entra en depresión, se angustia, se desespera. Nos tienen que bañar, nos limpian, son momentos muy difíciles, estar ahí solos sin la familia. Yo estaba conectado por todo el cuerpo. Gracias a Dios a la siguiente semana empecé a estabilizarme, todo el personal médico se sorprendió, días después me colocaron un respirador más pequeño y más tarde empecé a hacer terapias respiratorias. A los 12 días me pasaron para piso y empecé a hacer cosas por mí mismo”, añade el joven.

Finalmente, el pasado sábado le dieron el alta médica y hoy reposa en su casa, en la urbanización Brisas de Galicia, aledaña a la Vía Circunvalar. Jairo dice que la vida le dio una segunda oportunidad y está muy agradecido por ello. Fueron dos semanas de sufrimiento, de agonía y de incertidumbre por no saber qué pasaría. Su enfermedad, para él, es un misterio. Manifiesta que no tenía patologías de base y no fumaba.

