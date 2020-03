¿Tiene condiciones el HUC para atender a pacientes con coronavirus?

Así, han surgido dudas respecto a si el HUC tiene todas las medidas para atender a pacientes contagiados con el virus, aunque las autoridades han informado que el centro médico tiene una sección con 14 camas con todos los equipos para atender a pacientes con COVID-19 (coronavirus), y señalado que se han tomado medidas de contingencia y que también se ha hecho simulacros de atención para este tipo de pacientes en el hospital.

Pese a ello, médicos del HUC que hablaron con El Universal han expresado que tienen temor y creen que faltan medidas más estrictas en el lugar. Las fuentes pidieron no ser identificadas, pues para las declaraciones respecto a las medidas por el coronavirus solo las pueden dar el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Secretaría de Salud Departamental.

Según uno de los médicos, hay muy pocas mascarillas N95 (que cubren nariz y boca sin dejar aberturas) para el personal médico del HUC y “están vendiéndolas en otras partes a 30 mil pesos”. Otra médica reconfirmó que como empiezan a escasear las mascarillas, inescrupulosos estarían comprando por grandes cantidades para luego revenderlas al público a precios más altos.

Uno de los galenos señaló que se necesitan más equipos de protección para atender a estos pacientes, como lo son batas antifluidos, guantes especiales, mascarillas de protección facial y los lentes de protección ocular.

Respecto a las camas, señaló que sí hay 14, como lo han dicho las autoridades, pero que no tienen instalados los equipos que se requieren, como respiradores artificiales y los de intubación.

“El personal médico debe contar con todo el equipo de protección y el área donde se atienden a los pacientes debe tener las señalizaciones adecuadas para que las personas que trabajen en el hospital no estén en contacto con esta zona. Esas señalizaciones no se tienen aquí en el hospital para esa área”, dijo la fuente, que coincidió con otro médico en que no han recibido una capacitación integral respecto al virus. “Solo nos han enviado información a través de medios digitales respecto a las medidas que debemos tomar, pero se necesita una capacitación presencial donde nos expliquen bien todo. Dijeron que no las iban a dar hoy -ayer- en la tarde. Sé que se han aplazado por los menos dos congresos médicos como medidas para evitar la propagación del virus”, señaló otro galeno.

Otro de los cuestionamientos en cuanto a los procedimientos de las autoridades tiene que ver con la situación de la primera persona en Cartagena contagiada con el virus, una extranjera de 85 años internada en la clínica Medihelp. Según los protocolos que se establecieron en un principio, cualquier persona infectada con coronavirus sería tratada en la sala especial del HUC. Sin embargo, hasta ayer en la tarde la paciente no había sido trasladada al hospital.

Algunos criticaron esto, señalando que se estarían violando esos protocolos de seguridad establecidos en un principio y que Medihelp no contaría con los espacios adecuados para manejar esta situación. Aducen que el HUC no tendría aún todo listo para atender a estos pacientes. Sin embargo, este medio conoció que expertos habrían recomendado no trasladar a la mujer al HUC para evitar el riesgo de posibles contagios durante el traslado y su instalación.