Todo sigue igual en Playa Blanca, prohibición de alojamiento no se cumple

-Hola, llamo para hacer una reversa de alojamiento para dos personas los días 22 y 23 de marzo. Hostal 1 - Claro que sí, con gusto, la habitación de pareja tiene un costo de 70 mil pesos, tiene baño interno, vista a la playa e incluye desayuno. Hostal 2 - Hostal: Hola, sí, con gusto, déjame y te confirmo la disponibilidad... Qué pena, lastimosamente para esos días ya tenemos todo copado, pero te puedo ofrecer estadía para el fin de semana del 4 de abril, pero tienes que decidirte pronto, porque solo me queda una habitación. Hostal 3 -Bueno la verdad es que sí tenemos habitaciones, pero te voy a ser muy sincero, hace poco fuimos notificados de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que nos dice que no podemos dejar que las personas se queden a dormir, por eso algunos nos hemos abstenido de brindar el servicio, pero si vienes a Playa Blanca vas a encontrar dónde quedarte, es más, yo puedo ofrecerte el servicio, pero sí te pediría que si llega la Policía digan que solo van a estar hasta las 8 de la noche para ver el plancton y que luego se van a Cartagena. *** Las anteriores fueron las respuestas que ayer dieron algunos de los 32 locales a los que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les ordenó el pasado 27 de febrero “de manera inmediata y preventiva” el cese de la prestación del servicio turístico de alojamiento en Playa Blanca, Barú, al preguntarles por una reserva para dormir durante dos días. (Lea aquí: Ordenan suspender servicios a hostales que incumplan normas en Playa Blanca) Pese a que la orden de la SIC indica que dichos establecimientos tenían solo cinco días, los cuales ya se cumplieron, para acatar lo ordenado, resulta curioso que en todos nos ofrecían estadía, incluso para Semana Santa, es decir, en abril. Solo dos dueños aclararon que existe una prohibición, sin embargo no se negaron a prestar el servicio, solo manifestaron que estaban esperando que el Distrito les definiera algo, pues en algunos lugares tienen reservas confirmadas hasta mitad de año y debido al limbo en el que se encuentran no saben qué hacer. Ahora bien, la SIC también ordena que cancelen las reservas, garantizando la devolución del dinero pagado por los servicios contratados y no utilizados por los turistas.

Eso incluye retirar de manera inmediata todos los anuncios publicitarios para ofrecer esos servicios, pero al revisar en internet las plataformas de alojamiento y páginas de algunos hostales, confirmamos que nada ha cambiado y el servicio sigue ofreciéndose sin restricción. Es decir, que aunque tras conocerse la orden de la Superintendencia, el secretario del Interior y de Convivencia Ciudadana, David Múnera, indicó que “vamos a proceder a dar cumplimento a la norma y les recordamos a todos que no se puede pernoctar en ninguna playa de Cartagena”, lo cierto es que por ahora solo hay una conclusión y es que la orden sigue sin cumplirse. (Lea también: Playa Blanca: cinco años con hospedajes que incumplen la ley)

“Se cumplirá paulatinamente”

Pero, ¿por qué no se ha cumplido con la resolución de la Superintendencia?, además si de acuerdo con los decretos 0885 de 2016 y 1141 de agosto de 2017, que siguen vigentes, se prohibe pernoctar en Playa Blanca y además restringe el uso turístico de las playas de Barú desde las 5 p. m. hasta las 7 a. m , siendo los nativos los únicos con permiso para su uso ¿por qué no se procede a su aplicación de inmediato? De acuerdo con el secretario del Interior, David Múnera Cavadía, lo que pide la Superintendencia con la resolución del 26 de febrero y para lo cual dio un plazo de tres días al Distrito, es a presentar un plan de acción. “La Superintendencia nos pidió que en tres días diéramos respuestas a si las condiciones por las cuales fueron emitidos los decretos que prohiben pernoctar en Playa Blanca estaban vigentes, le estábamos dando respuesta y les informamos cuál es el plan de acción”, aseguró Múnera. (Le recomendamos: Distrito hará cumplir medida que prohíbe alojarse en Playa Blanca) Sobre la aplicación del decreto que prohíbe desde hace cinco años pernoctar en la zona, Múnera aclaró que primero se está haciendo la verificación de quiénes son los nativos del lugar y la debida socialización de la medidas para luego implementarla. “La aplicación de ese decreto va a ser de manera paulatina, primero estamos en etapa de socialización y explicación, informándoles que no esperen hasta el ultimo momento, les estamos informando a tiempo, y tienen que entender que eso está prohibido, que hubo permisividad de otros gobiernos, pero que este Gobierno debe cumplir”, puntualizó.

Plan de acción

En el parágrafo del artículo 4 de la decisión proferida por la SIC, se le ordena al Distrito señalar cuáles son las actividades a desarrollar y su cronograma de ejecución, para determinar la procedencia o no del cierre de los establecimientos destinados a la prestación del servicio turístico de alojamiento u hospedaje. Sobre esto, el secretario del Interior indicó: “Estamos contestando a la Superintendencia que la institucionalidad, en una reunión que tuvimos hemos creado un cronograma para la aplicación de la norma, respetando los derechos de los ancestrales, pero dándole aplicación a la resolución y a los decretos de la Alcaldía que prohíben pernoctar en las playas de Cartagena. En ese sentido hay un plan que tiene tres fases, que hemos iniciado a a partir de hoy (ayer), con el cual hemos aumentado los operativos por vía terrestre, desde hoy (ayer) hay mayor presencia de la fuerza pública y de toda la institucionalidad, ese es un plan que llegará hasta el miércoles de la semana entrante. Luego comenzamos una segunda fase en la cual tomaremos otras medidas complementarias de control y verificación, y en la última semana de marzo, vamos a verificar todo lo pertinente al cumplimiento de los hostales que están señalados, que no pertenecen a los ancestrales y que deben salir de esos sitios”, aseguró Múnera. Agregó que ya se está implementado una campaña con los operadores para no continuar con la venta de planes de alojamiento en Playa Blanca.

La resolución

La Resolución 7579 de la Superintendencia de Industria y Comercio imparte una orden preventiva con el fin de evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores, esto teniendo en cuenta el resultado de 30 visitas de inspección hecha a establecimientos de comercio de Playa Blanca, en donde se comprobó, entre otras cosas, que se presta el servicio de hospedaje a pesar de la prohibición expresa de pernoctación en la playa según el Decreto 1141 de 29 de agosto de 2017, donde se señalan, entre otras razones, que no hay personal ni infraestructura adecuada para atender cualquier tipo de emergencia en la playa. También, se tuvo en cuenta el informe de la Capitanía de Puertos de Cartagena, que da cuenta de ocupaciones en terreno que no cuentan con permisos de uso del suelo.

Ocupación indebida

El capitán de Fragata, Jorge Enrique Uricoechea Pérez, capitán de Puerto de Cartagena, explicó durante una entrevista con El Universal, que en la ciudad han encontrado más de 900 ocupaciones indebidas del suelo, de las cuales 158 son hostales que están en los 3.500 metros lineales de Playa Blanca, que no cuentan con los permisos para ocupar el área de playa y bajamar.

Podría haber sanción