Torices requiere atención e inversión

“Se han construido edificios, el nivel de vida de muchas familias es muy bueno, pero también existe gente pobre y sufrimos igual que otras comunidades por la falta de inversión social, aquí tenemos diversas necesidades que no han sido atendidas por las autoridades”. De esa forma resumió Jorge Luis García González, secretario de la Asociación de Vecinos de Torices, cuando se le preguntó qué tanto progreso existía en este barrio.

Incluso, denunciaron que hace poco se hizo una intervención a la carretera y se construyeron placas nuevas, pero el contratista se negó a limpiar por debajo alegando que esas funciones no estaban contempladas en el proyecto.

Jorge García lamentó que hace dos años, con los trabajos de reparación de la malla vial que adelantó Transcaribe en la calle 14, no se dejaran desagües lo suficientemente aptos para evitar que el agua se empoce. Según él, anteriormente esta carretera, por donde transitan busetas y demás vehículos, no estaba en buen estado pero no sufría de inundaciones, cosa que sí sucede ahora tras los arreglos.

“No quedó con un buen nivel o no hicieron los desagües suficientes para que el agua se vaya fácil. Esta vía principal pasa encharcada, solamente el paso de los carros y el sol logran secarla al cabo de muchas horas incluso días”, sostuvo el líder comunal, agregando que en los vecinos se teme que con el tiempo la vía se dañe nuevamente debido a los constantes estancamientos de agua.

3. La única sin pavimento