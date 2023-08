¿Trabajas en mantenimiento? Vacantes del Sena en Alemania: sueldo de $9 millones

Ante la incertidumbre de no tener un empleo muchos cartageneros se ven en la ardua tarea de buscar trabajo en la ciudad. No obstante, sienten que la remuneración no es la mejor, así que buscan ofertas en otras ciudades o paises.

En 2022, la informalidad laboral en la capital de Bolívar se situó en 54,8%; mientras que el desempleo juvenil (15 a 28 años) en Cartagena es del 20,7%, superior al promedio nacional (18,2%). En Colombia los ocupados son 21,4 millones, los desocupados 3,4 millones; mientras que en la capital de Bolívar se reportaron 409 mil personas ocupadas y 52 mil desocupadas. Lea también: Anuncian fecha oficial para el giro de Renta Ciudadana: así sacas el cálculo

Aunque recientemente, según el DANE, el empleo ha demostrado una tendencia ascendente, reflejando una notable recuperación.