Transcaribe hace llamado de atención a colectivo Vogue Cartagena

Vogue es una representación de la resistencia a los cánones impuestos, un movimiento LGBTI que llegó a Cartagena y se ha tomado algunos espacios públicos de la ciudad, entre ellos, Transcaribe.

La comunidad explicó que si bien ya han tenido diferencias con el SITM, no se suben frecuentemente.

“Esto no lo hacemos con ánimo de lucro, cuando lo hemos hecho en Transcaribe ha sido de forma voluntaria. Siempre ha sido de vez en cuando, no es que siempre lo hagamos o esté dentro de nuestras prácticas subirnos todo el tiempo a Voguear en los buses”, puntualizó en una entrevista pasada Mali Show a El Universal. Lea también: ¿Los has visto en Transcaribe? Vogue, el popular baile LGBTI en Cartagena

Luego de revisar los videos que son vírales en redes sociales y conocer la situación, Transcaribe se pronunció al respecto.

“Transcaribe reconoce la importancia de este tipo de manifestaciones artísticas y culturales para la ciudadanía, y reconoce los derechos de los ciudadanos a realizar este tipo de expresiones. Sin embargo, toda actividad o manifestación, debe ser programada, acordada y consensuada con la entidad”, puntualizó la empresa.

También agregó: “Las actividades realizadas y difundidas en redes sociales por el colectivo denominado “Vogue Cartagena” en buses y estaciones de Transcaribe NO han sido autorizadas por la entidad, y van en contra de lo estipulado en el Manual del Usuario, que es la norma que rige el comportamiento en el sistema. El Manual del Usuario de Transcaribe expone que no está permitido, dentro del sistema, “realizar actividades ajenas a la movilidad de los usuarios”, y específicamente, “interpretar canciones, hacer malabares o presentación de otras actividades artísticas”. Lea también: CCI apoya decisión de la ANI de reanudar cobro en peaje de Turbaco