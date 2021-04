Transcaribe: no hay puntos de recarga en los barrios

Por: Ricardo G. Stand

Quedarse sin saldo en la tarjeta de Transcaribe es una historia de terror para decenas de ciudadanos en Cartagena.

La razón: no hay puntos de recarga en algunos barrios. La situación no es nueva, pero sigue causando incomodidades y afectando la calidad del servicio del transporte masivo en la ciudad. Lea aquí: Empiezan reuniones de Dataprom y la Alcaldía para sanear Transcaribe

Ayer en la mañana, en la avenida principal de El Pozón, nos encontramos a Wilder Beltrán, quien aseguró que “en el barrio no tenemos puntos de recarga funcionando, los buses nos recogen y llevan hasta el patio portal, donde sí podemos recargar e ingresar al sistema sin problema”.

Dos cuadras después, en el paradero frente al hospital de El Pozón, Nacira Vergara explica que “los conductores, en algunos casos, nos permiten ingresar a los buses por la puerta trasera, para así evitar el torniquete, en vista de que las personas en su mayoría no cuentan con pasajes en sus tarjetas”.

Sin embargo, algunos no tienen tanta suerte, como es el caso de Juan Carlos Torres, quien asegura que “no todos los conductores permiten que nos subamos por la segunda puerta”.

En Villa Estrella la situación es similar, María Arroyo, usuaria del sistema, indicó: “vivo por Madre Bernarda y trabajo aquí, no tengo ese problema, pero estoy segura que en algún momento necesitaré recargar y sería desafortunado toparme con esta situación. No obstante, he vivido la experiencia en el Transmetro de Barranquilla y allá cuentan con maquinas electrónicas de pago sin necesidad de un operador, incluso, el mismo sistema permite que los usuarios utilicen un pasaje que luego será descontado en su próxima recarga. Lo debido sería que Transcaribe implemente estas herramientas”.