“Van a indemnizar a gente que no es del barrio”: damnificados de San Francisco

“Tienen en las listas tienen gente que ya sabemos, que la tenemos identificada, que no vivió allá. Ahí hay gente de San Onofre, mandada a buscar por primos; de Socorro, Blas de Lezo, Las Gaviotas, Daniel Lemaitre, Canapote, Crespito, 7 de Agosto, La María, San Francisco por la iglesia, que no sufrieron afectación”.

Con esas palabras, Javier Marrugo Maldonado, damnificado de San Francisco, advirtió sobre el presunto engaño que se estaría gestando en el proceso de entrega de 172 mil millones de pesos a familias damnificadas por la falla geológica de 2011.

Esta situación los congregó en una marcha en la mañana de este lunes. “Estamos respaldando a la juez que detuvo los pagos hasta que las listas sean depuradas y se incluyan a los que verdaderamente sufrieron el daño”, dijo. Lea aquí: Damnificados de San Francisco esperan las indemnizaciones

Marrugo, quien no aparece en la lista de quienes recibirán la indemnización material, anotó que “queremos que se depuren públicamente las listas, que llamen a CTI, Sijín, Fiscalía, para que vean que los supuestos afectados no se presentan a cobrar porque no tienen forma de ni siquiera decir quién vivía a su lado”.

Advirtió que “le van a pagar a unas personas y en los listados no aparecen las direcciones. ¿Por qué no aparecen las direcciones? Porque si está la mía yo automáticamente voy a reclamar. ¿Cómo le van a pagar una indemnización a una persona que no tiene ni siquiera la dirección de dónde vivía? Podrían apoyarse con los recibos de servicios públicos, fotos de la casa, la minuta. Queremos que se haga una indemnización justa”.

La marcha salió de Muebles Jamar y pasó con arengas por el complejo judicial en la plazoleta Benkos Biohó, antigua Telecom. “Estamos apoyando en el Juzgado Administrativo a la juez que tiene el poder para definir este proceso. Pasamos también por el Tribunal y por Gestión del Riesgo, que es la matriz gestante de todo este proceso. Por fuera estamos 465 casas y sé que el número es mayor”, dijo Marrugo.

Agregó que “la plata con que van a indemnizar es de la Nación. Si el Distrito no se pone pilas le va a tocar pagar a las víctimas que queden por fuera. No se justifica que las personas que perdimos nuestras casas, que lloramos nuestras casas, estemos por fuera, y los que nunca vivieron en el barrio van a recibir una indemnización por daños materiales, por un dolor que no tuvieron”.