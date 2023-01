Video: Albanés fue asaltado en Cartagena y no tiene cómo regresar a su país

Empacar maletas para ir de vacaciones a otro continente es una sensación que pocos llegan a experimentar. Algunos viajeros tiene la fortuna de llevarse buenas experiencias en sus destinos turísticos, mientras que otros no ven la hora de que unas vacaciones se terminen.

Este es el caso de Albán, un albanés que llegó a Cartagena de paseo y asegura que fue asaltado por delincuentes en el Centro Histórico, hace aproximadamente un año. Hasta el momento no ha podido contactar a sus familiares, sus “vacaciones” parecen ser eternas y no sabe cómo explicarle a las autoridades todo lo que le ha ocurrido, ya que no habla español. Lea también: Regresó de Canadá y dice que su familia le robó $120 millones con poder falso

El hombre, de unos 50 años, recorre día a día las calles del Centro, con la ropa y el calzado desgastado, pidiendo colaboraciones para ahorrar y llegar a la embajada de su país, que está en Bogotá; sin embargo, también debe buscar la forma de sobrevivir y tomar parte del dinero que consigue para comer.

“En el atraco perdí mi celular, no tengo los números de contacto de mis familiares. Necesito llegar a una embajada por lo menos y que logren ponerme en contacto con ellos”, fue lo que pudo explicarle a un joven cartagenero que estudia idiomas y logró entenderle.