Video: el “error” en el Icfes que no le permite estudiar a una joven en Cartagena

Ante esto se debe tener en cuenta que hay diferentes convocatorias para la obtención de becas a través de los Fondos Bicentenario, Ceres, Pilo Va y Educativo Inclusivo, pero Jomeidys Flórez Figueroa no ha podido acceder a ninguna de ellas a pesar de obtener un buen puntaje en las Icfes. La joven cartagenera le relató a El Universal el problema que vive y espera que alguien pueda ayudarla.

Así que decidieron realizar la gestión. Jomeidys aspiró a diferentes becas y en varias quedó seleccionada, pero lo curioso es que al final el proceso se caía por cierta falla, y ella no encontraba una explicación.

“Nosotros llamamos al Icfes y nos dicen que eso está en jurídica, pero a la fecha no nos resuelven nada y de aquí a que lo resuelvan me quedo sin universidad. Ellos me respondieron con un informe, diciendo que, al igual que yo, hay casi 200 jóvenes más sancionados”, indicó la joven.

Lea también: ¿Buscando qué estudiar? MinTic ofrece estos cursos gratuitos

Jomeidys asegura que nunca tuvo un conflicto el día del examen, y mucho menos hizo trampa o le quitaron la prueba. “Esto es un error, porque incluso en el colegio a mí me condecoraron por haber sacado uno de los mejores puntajes. En el colegio no me pueden resolver nada, porque eso es directamente con el Icfes”, aseveró.