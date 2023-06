Video insólito: hombre va en moto cargando estufa en plena avenida de Cartagena

Vía redes sociales se ha hecho viral un video en el que se observa a un hombre realizando una maniobra peligrosa.

El clip está circulando en las redes sociales, y aunque aún se desconoce la fecha en que ocurrió, los cibernautas no dejan de reaccionar a él. El video fue capturado por dos personas que se transportaban en un carro, quienes grabaron desde adentro la escena en la que se observa a un hombre sosteniendo una enorme estufa, mientras se transporta como parrillero en una moto que iba en plena vía cerca del barrio Los Caracoles. Lea también: Vídeo: ¿Casco y bloqueador solar? El peligroso invento en plena vía de Cartagena

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Ante la arriesgada escena, cibernautas comenzaron a dejar comentarios: “Y los entes de control brillando por su ausencia, como la moda es que tengan las licencias vencidas, esta imprudencia es mínima para ellos”, “pero lleven esa estufa en el baúl del carro y salen 100 manes del tránsito diciendo que eso está prohibido”, “veo mucha gente criticando porque el señor lleva una estufa en moto. Los que graban deberían para el carro y colaborarle con la llevada de la estufa. Ustedes no saben cuánto el ahorro por comprar una estufa y solo le alcanzo para eso y no para el taxi”, fueron algunas de las opiniones.

A continuación, el video: