Video: La peligrosa maniobra de un joven para bajar loma de Turbaco en bicicleta

“Bajando Turbaco con alta velocidad, la lluvia no me detiene”, dice la descripción de una publicación de Facebook realizada por un joven, quien comparte un video mostrando cómo baja la loma de Turbaco, y transita por el asfalto mojado de la Troncal de Occidente.

Las reacciones:

Tras la publicación del video, las reacciones no se hicieron esperar. “Por lo menos que use un casco, una protección mínima. Si fuera el papá ya me hubieran dado unos 3 infartos”, “qué falta de atención para hacer esa irresponsabilidad y tránsito hay si brilla por su ausencia”, “Qué peligro, yo lo vi cuando iba bajando. No piensa en su familia”, “Lo peor es que ponen en riesgo a otras personas que si van cumpliendo con las normas de tránsito, llega a pasar algo y saltan a decir que los conductores están desadaptados”, fueron algunas de las reacciones al video.

Según se observa en el perfil de joven, se dedica a la creación de contenido de este tipo, y ya ha publicado otros videos en distintos lugares de la ciudad.

El Universal intentó contactar al DATT de Turbaco, el cual podría tener información de este caso. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta oficial.