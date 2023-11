Video: Machetes y carros rayados: las pelea de indrivers y taxistas en el Centro

“Todo el mundo tiene derecho a rebuscarse, pero no es justo que esta guerra entre taxistas y particulares llegue a estos extremos. Ellos están en contra de la organización de la estación Parque Centenario nocturno, debajo del Banco Popular. Nos están amenazando, nos quitan a los pasajeros en nuestra cara. Aquí al Centro llegan turistas y son constantes las peleas y discusiones, sobre todo cuando comienzan a sacar machetes con tal de no perder una carrera”, contó a El Universal Hugo Armando Pérez, taxista de la ciudad.

Y agregó: "Ellos son informales, no tienen nada que perder, pero a nosotros que tenemos una organización y cuotas que cumplir si nos perjudican. Yo fui el primero en poner una denuncia ante la Fiscalía, me rayaron el carro, me tuve que mudar de casa dos veces, y tengo compañeros a los que les han pinchado las llantas. Tenemos pruebas de las peleas que se forman en las noches. Como tal no buscamos pelear por quién tiene o no la razón, ni mucho menos generar polémica, lo que queremos es que las autoridades actúen y pongan control a esta situación".