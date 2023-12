Video: “Nos están cobrando doble”, fuerte discusión en estación de Transcaribe

A los gritos se fueron esta mañana un pasajero del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), y una guarda de seguridad, quien no podía resolver la petición del usuario impotente.

El pasajero, identificado como Jesús Buelvas, asegura que tras tomar la ruta alimentadora, como lo hace todos los días, se acercó a la estación Madre Bernarda para tomar una de las rutas principales y al ingresar empezaron los problemas. Lea también: ¿Cómo va la sincronización del nuevo operador de recaudo de Transcaribe?

“Me cobraron el pasaje desde el alimentador, no se justifica. Esta semana recargué $20.000 y se me fueron en nada, lo que quiere decir que todos los días me están cobrando doble los pasajes. Conozco casos de otras pasajeras que están endeudadas con Transcaribe. Y lo peor es que la empresa no explica claramente las cosas”, dijo Buelvas a El Universal.

Y agregó: “aquí tenemos un inconveniente desde esta mañana, no solo yo, sino otros usuarios. Validamos la tarjeta en el alimentador, allá salía en rojo, así que nos hicieron por la puerta de atrás. Eso normalmente está cobrando dos pasajes, cada vez que se pone la tarjeta nos cobra. Lo peor es que seguimos sin ver cuánto de saldo nos queda”.

A continuación, el video con la entrevista a Jesús Buelvas: