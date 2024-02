Video: polémica por comentarios que hizo influencer italiano sobre Cartagena

En un contundente acto de solidaridad y defensa de su ciudad, los actores de playa, representados por la Asociación Afrodescendiente Playa 5, levantó la voz en contra de las “polémicas” declaraciones del influencer italiano Zazza. Lea: Video: El influencer que expone abusos de precios en playas de Cartagena

En un reciente video, el creador de contenido Zazza, generó revuelo luego de dar su opinión, sobre lo que considera “la realidad de Cartagena de Indias”, y que documentó a través de una recopilación de clips. Por su parte Eber Luis García, portavoz de la mencionada asociación, expresó su rechazo hacia las afirmaciones infundadas del influencer, asegura que estas no solo carecen de veracidad, sino que también dañan gravemente la reputación del sector turístico local. Lea también: “No se demuele un edificio, se protege nuestro patrimonio”: Edurbe

García subrayó que los comentarios de Zazza tienen un impacto directo en la economía de la ciudad, afectando a hoteles, establecimientos de entretenimiento y a aquellos que dependen del turismo para subsistir día a día.

“Esta playa no es peligrosa en termino de violencia, pero si que es peligrosa para tu cartera, ya que aquí las estafas a los turistas están a la orden del día. He intentado actuar como un viajero sin experiencia, que no sabe decir que no y que se deja llevar por la situación y el resultado ha sido impresionante”, dice el pie de foto del video publicado por el influencer.