$!(Video) Se les olvidó el bebé: así fue como turistas dejaron a niño en un taxi

¿Recuerdas la tradicional película navideña Mi pobre angelito? La historia de una distraída familia que se va de paseo y deja a un niño olvidado. Un caso similar ocurrió esta mañana en Cartagena. Una pareja de extranjeros tomó una carrera en taxi desde Castillogrande hasta el Centro de Convenciones, en el Centro Histórico. Bajaron todo el equipaje, pero olvidaron lo más importante: ¡su bebé!

Todo empezó esta mañana, cuando Alfredo Ospina, un taxista cartagenero, salió a hacer su recorrido habitual. A eso de las 6 de la mañana le salió un servicio en Castillogrande. El hombre llegó y encontró en la puerta del hotel a una familia extranjera, que le pidió una carrera al Centro de convenciones. Según cuenta Alfredo Ospina, la familia iba de paseo para una isla.

“Eran como ocho personas, pero como no cabían en el carro, me tocó pedir ayuda a un compañero. Yo llevé en mi carro a la pareja y al bebé. Hasta ese momento todo estaba bien, pero cuando les tocaba bajarse, ellos estaban llenos de bolsos, maletas y motetes. Estaban tan afanados que sacaron todo el equipaje, me pagaron y no se acordaron de haber dejado al bebé en el carro”, explicó Ospina a El Universal.