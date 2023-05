Video: Usó a un perro para atracar veterinaria en El Prado: luego lo abandonó

El perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, en algunos casos ¿es el hombre el amigo leal de un perro? Vía redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa la modalidad de robo empleada por un delincuente para asaltar en una veterinaria ubicada en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del barrio El Prado en Cartagena. Según se observa en las imágenes, el delincuente llegó con un perro, haciéndolo pasar como su supuesta mascota enferma. Minutos más tarde, sacó un arma de fuego para asaltar a todos dentro del local. Lea también: Motociclistas encabezan lista de siniestros viales en Bolívar El Universal logró contactar a la clínica veterinaria El Prado. José Campo Calderón, trabajador del lugar narró lo sucedido en la tarde del pasado miércoles 24 de mayo. Campo asegura que no se imaginó semejante hazaña, y que aquel hombre que entró con tapabocas preguntando por unos remedios para su perro, los secuestraría por varios minutos. “Yo estaba atendiendo a dos clientes, estaba también mi auxiliar y el muchacho que nos maneja las redes sociales. Cuando de repente veo que llega alguien a la recepción, yo la verdad en ningún momento tuve desconfianza, porque el muchacho venía con un perrito, entonces yo lo hice pasar. Él me pregunta enseguida por una vacuna de la garrapata para el perrito. Entonces yo le empecé a explicar el valor y para qué servía. Me dijo que iba a dejarme el perro y regresaba. Cuando yo doy la vuelta para ingresar a la mascota al hospital y ponerla en la jaula, es cuando aprovecha y saca la pistola, lo primero que hizo fue encañonar a los clientes”, contó Campo.

¿Un secuestro? El veterinario cuenta que tanto su auxiliar, como los clientes amordazados por el delincuente estaban bastante nerviosos, por lo que mantuvo la calma. “El hombre nos condujo hasta el fondo y nos encerró en un cuarto a todos para quitarnos las pertenencias. Cuando nos reunió, comenzó a despojarnos de los celulares y prendas mientras nos encañonaba. Me dijo que me callara, porque o sino me pegaba mi tiro y me iba a morir. Finalmente el tipo no obligó a ponerle candado a la puerta del cuarto donde estábamos. Básicamente consideramos que lo que nos hicieron fue un secuestro simple”, aseveró. A continuación, el video:

El hombre se llevó varios celulares iPhone, y billeteras con dinero en efectivo y tarjetas de crédito. También se llevó la caja con el dinero de la clínica para mascotas y un arma traumática que habían comprado para defenderse. Lo más infame de toda esta historia es que el hombre finalmente abandonó al animal, el cual hoy está bajo el cuidado de la clínica veterinaria. “El perro todavía está aquí, nosotros lo estamos alimentando y vamos a ver si se le consigue un hogar. Esto acá está bastante complicado con la seguridad. Los locales de esta avenida están azotados por los bandidos. Hace poquito se robaron gran parte de un vidrio del carro de unos cirujanos de aquí, los sábados es lo peor, y ya hemos puesto las quejas en el CAI de María Auxiliadora pero la situación no mejora. Hay una cámara 360 para vigilar, pero creo que no sirve. Las cámaras de seguridad no están funcionando y no hay nadie que nos respalde”, concluyó.

Hurtos en Cartagena Para Cartagena Cómo Vamos es importante no subestimar el delito de hurto y trabajar para mejorar la tranquilidad de los ciudadanos. “Es evidente que la pandemia no solo elevó la pobreza, el desempleo y posteriormente la inflación, sino que también detonó estos hechos, por lo que se requiere un trabajo estratégico en múltiples frentes en el que intervenga el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, así como el sector privado. Debe ser basado en la eficiencia y estudios sobre la problemática para garantizar y mejorar la seguridad ciudadana”, puntualizaron.