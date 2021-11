¿Y la recolección de basuras? Veolia y Pacaribe se defienden

El oficio está remitido a Natasha Avedaño García, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y a Milton Bayona Bonilla, superintendente Delegado para acueducto, alcantarillado y aseo. Dau enfatiza que el incumplimiento ha sido reiterado, cuenta que el 12 de octubre se realizó una reunión en que se hizo la “presentaicón del informe con las respectivas evidencias georreferenciadas, quedando expuestos los incumplimientos de ambas empresas; pese a las explicaciones de los representantes legales ante las deficiencias que se reiteraron, no ha habido mejora notoria en la prestación del servicio”.

Intervención

En el oficio, el alcalde exige “la intervención de la Superintendencia a fin de que la prestación del servicio de aseo sea consecuente con las expectativas de los ciudadanos y por supuesto del distrito, con mayor razón si se tiene en cuenta la situación que se vive en la actualidad por el aumento de contagios por dengue y la persistencia del COVID -19”.

A la Superservicios, el alcalde de Cartagena le manifestó que, además de intervenir a Veolia y Pacaribe, “exigimos que no se les calcule, que se les descuente el subsidio correspondiente a los barrios en que no prestaron el servicio durante todo el tiempo que no lo prestaron. Eso se puede abonar a esas deudas actuales, vigentes, puede ser como sea, pero ese dinero hay que descontarlo, porque sino se están es robando el dinero”.

Veolia, una de las empresas señaladas dijo a El Universal que “el servicio se encuentra totalmente normalizado”. Además, agregó que “los retrasos presentados en el proceso de recolección fueron asociados a la modificación que se hizo en el Plan Operativo en los horarios de recolección en algunos barrios de la ciudad, el cual en su etapa inicial de implementación es frecuente que se presenten; a las dificultades técnicas en algunos equipos de la flota vehicular y a la dificultad de acceso en varias zonas”, Veolia explicó se estuvieron realizando jornadas de sensibilización y socializando el nuevo plan operativo junto con la incorporación de 4 nuevas unidades o equipos a la operación.