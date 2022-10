¿Y si le cae a alguien? Pared tiene en jaque a los habitantes de El Country

Este medio conoció un oficio dirigido por el ICA a un vecino que solicitó el arreglo urgente de la pared, en el cual se responde que esta ya fue intervenida y se le hizo reforzamiento hace cuatro años.

“No obstante, en visita hecha por un ingeniero civil nos informó que en estos momentos en condiciones normales no es posible que esa pared se caiga, salvo un sismo u otra circunstancia anormal que suceda. Antes de su petición, hemos hecho gestiones ante el nivel central para la consecución de recursos que permitan construir una pared más liviana que no genere temor a los transeúntes, recalcando que en estos momentos no existe peligro inminente.

Gracias por su preocupación, lo cual contribuye a mejorar nuestras instalaciones”, argumentó la entidad.