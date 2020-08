“Yo necesito que un juez me diga tumba ese edificio”: Dau

El alcalde William Dau Chamat se refirió este martes a la reciente investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General de la Nación por presuntos incumplimientos a la acción policiva que ordenó la demolición del edificio Aquarela.

El mandatario cuestionó la decisión del ente de control manifestando que no puede demoler la estructura sin la orden de un juez que así lo avale. Lea: Procuraduría abre investigación a Dau por caso Aquarela

“Esto no es un argumento nuevo. Ya estamos en el rifirrafe con la Procuraduría desde hace varios meses. Yo afirmo que para el Distrito de Cartagena no se puede tumbar el edificio con la sola orden de un inspector de Policía diciendo restituye un espacio público que constituye apenas un pedacito de lo que es el edificio en total. ¿Cómo podemos restituir el espacio público sin tumbar el resto del edificio? Yo necesito que de manera tajante y expresa un juez me diga tumba ese edificio que no hay nada más que hacer”, dijo.

Dau Chamatt aseguró que la investigación disciplinaria no puede dejar por fuera al Ministerio de Cultura ya que también “tiene su cuota de responsabilidad” en el caso Aquarela.

“Adicionalmente esta investigación dejó por fuera un actor muy importante que también debe ser investigado y es el Ministerio de Cultura porque tienen su cuota de responsabilidad y debe ser parte en este proceso. Están es buscando a quién echarle el muerto para decir Dau tumba, Dau tumba... pero es que Dau no puede tumbar en representación del Distrito si esto nos va a traer un gravísimo perjuicio. Tiene que ser bien hecho conforme a la ley”.

Y agregó “Coincidimos en que queremos tumbar el edificio, eso rechina contra la vista verlo tan cerca del Castillo San Felipe”.