Elon Musk gana terreno en Europa y lanzará satélites de la UE

La Unión Europea recurrirá a SpaceX, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial fundada por Elon Musk, para lanzar cuatro satélites Galileo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se podrían llevar a cabo en abril y en julio del próximo año.

Así lo ha manifestado el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, este martes en rueda de prensa tras la reunión informal ministerial de Competitividad (Espacio) celebrada en Sevilla en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

El comisario europeo ha justificado que recurrirán a la empresa estadounidense SpaceX debido a los problemas sufridos en el cohete Ariane 6 de la ESA. “Ariane 6 es un cohete excelente pero se han encontrado sucesivos retrasos y me he visto obligado a tomar decisiones. Tenemos cuatro satélites que se van a lanzar el año que viene pero parece probable que Ariane 6 siga sin estar disponible, por lo que recurriremos a SpaceX. No estoy contento con lo ocurrido, había lanzamientos que debían llevarse a cabo y no se ha respetado el calendario”, ha lamentado.