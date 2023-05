A través de la adopción, así cumplió el sueño de ser mamá una cartagenera

Me recuerdo en mi carro, manejando, y aún sin ver sus ojos, sin sentir su piel e incluso sin saber su nombre dedicarle canciones a nuestra vida juntos, a su cabello, su sonrisa, su corazón, y esperé, a veces con silencios profundos, siempre con la esperanza de que el reencuentro de estas dos almas estaba cada vez más cerca.

Me preguntaba por qué debía esperar tanto, me frustré, me di tiempo de sentir mi impotencia y me levanté, a “esperar en gozo” como diría un gran amigo, y a estudiar, a leer, a descifrar el mundo que estaba por descubrir, a seguir cuentas en Instagram de personas que ya habían vivido lo que él o ella, y yo, estábamos por enfrentar. Lea: ¿Por cuánto tiempo se congelan los embriones?

Estaba trabajando cuando recibí la noticia: pronto sería oficialmente mamá. Es una niña.

Cuando la vi mi convicción tuvo aún más sentido del que había tenido hasta este punto de mi vida. Es mi hija, siempre ha sido mi hija, quisiera poder explicarlo de forma más clara.

¿Sabes eso que sentiste cuando pariste a tu bebé? ¿Ese amor que parece infinito e inagotable? Es exactamente igual. Con ella, todo encajó. El amor a primera vista con sus abuelos, sus primos y tíos, la primera vez que la escuché decirme mamá. Todo tuvo sentido y estábamos ahí, viviendo una convicción que me había acompañado toda la vida.