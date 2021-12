Alertan afectación a la libertad de prensa en proyecto de Ley Anticorrupción

Lo anterior tiene preocupadas a las asociaciones porque no entienden qué relación tiene una disposición así con el objeto de la ley.

Agregan que la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o ex funcionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas.