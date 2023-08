Álvaro Uribe denunciará a excongresista Zuleima Jattin

Según expresó Uribe Vélez, denunciará a Jattin si no presenta pruebas sobre los hechos, añadiendo que solo lo hace por obtener beneficios de la Jurisdicción. Lea aquí: Atención: Gobierno Petro radica nuevamente reforma laboral en el Congreso

La excongresista aseguró que en 2002 visitó a Uribe Velez para denunciarle su preocupación por el accionar de los paramilitares, pero este dijo que no denunciará. Lea aquí: Denuncian masacre de seis personas en una vereda de Cáceres

“Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, dijo la exsenadora.