Así fue el duro consejo de gobierno con el alcalde (e) de Medellín

En su primer consejo de gobierno con los integrantes del gabinete municipal, al alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo, lo recibieron los funcionarios con camisetas estampadas con el rostro del suspendido Daniel Quintero, generando un tensionante ambiente. Lea: Juan Camilo Restrepo fue designado como alcalde encargado de Medellín

Los mismos secretarios compartieron en sus redes sociales los videos con algunos momentos de lo que se vivió en ese encuentro oficial con quien lidera la administración, mientras se define la situación de Quintero, apartado de su cargo por la Procuraduría, debido a una presunta participación indebida en política.

Un vídeo en particular ha causado polémica. Se trata de imágenes compartidas por la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, en las que mirando a los ojos a Restrepo asegura que son un gabinete “comprometido, trabajando por la Medellín Futuro, por nuestro alcalde Daniel Quintero, porque él vuelva lo más pronto posible”.

“(Somos) un gabinete unido que ha sido violentado por el gobierno nacional, por instituciones que deberían darnos garantías y tranquilidad”, aseguró Villamizar en el consejo de Gobierno, en el que insistió: “Esto es la representación de Daniel Quintero, de lo que tanto nos han criticado, de lo que nos han querido arrebatar, de lo que el partido que usted representa perdió”, dijo en referencia al encargado.

Villamizar se dirigió todo el tiempo al alcalde (e) Restrepo, quien estaba sentado a su lado y tuvo que interrumpirla para pedirle respeto por señalarlo como cuota del gobierno nacional. “Yo he mantenido las maneras, los he escuchado y yo no represento ningún partido político. Que le quede claro”, respondió Restrepo a la secretaria de Gobierno.

Villamizar también le dijo a Restrepo la frase en la que ha insistido Quintero en sus alocuciones desde que fue suspendido del cargo el pasado martes. “Acá estamos y acá nos vamos a quedar. Querían por las malas tener lo que perdieron en democracia y eso es lo que usted representa hoy acá. Recuperar por las malas lo que perdieron en democracia”.

Al final de su exposición, Villamizar lloró y les dijo a sus compañeros “marica, los amo”.

El video fue difundido en Twitter por los simpatizantes del quinterismo, incluido su gabinete. El director del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio López, destacó en Twitter la “impresionante valentía frontal” con la que Villamizar “le dice las verdades a Duque”.