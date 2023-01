Así va el caso del bebé que murió por golpes y quemaduras

“Yo me encontraba trabajando y recibí una llamada de mi mamá diciéndome que le habían entregado el niño casi muerto. Cuando yo venía subiendo mi mamá me llamó y me dijo que el niño había fallecido por culpa de unos golpes”, relató el tío del menor, según reseña el diario El Tiempo.

“Ella (la mamá del niño) tenía un novio y siempre que él llegaba, el niño aparecía con golpes, el niño aparecía aporreado, hasta el día de hoy que me llamó mi mamá y me dijo que le habían entregado el niño casi muerto y que mi hermana había salido corriendo”, agregó.

