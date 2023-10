Atención: Expresidente Álvaro Uribe será llevado a juicio

Esta no es la primera vez que los tribunales rechazan la preclusión del caso. En mayo pasado la jueza 41 de control de garantías de Bogotá, Laura Barrera, rechazó la solicitud al considerar que existen “elementos probatorios evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar la probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe.”

Este caso nació con un giro sorprendente de los acontecimientos. La Corte Suprema comenzó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, aunque el mismo Uribe era quien había denunciado al senador Iván Cepeda en 2012 por supuestamente manipular testimonios de exparamilitares para involucrarlo en delitos graves.

Uribe presentó siete testimonios de antiguos paramilitares que afirmaban que Cepeda les ofreció dinero o beneficios para testificar contra él y sus allegados. Dos de estos testigos, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, acusaron a Álvaro y a Santiago Uribe de fundar el Bloque Metro de las Autodefensas y de participar en crímenes como la masacre del Aro y el asesinato de Jesús María Valle.

Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema no encontró evidencia contra Cepeda y determinó que no había manipulado testigos. Más bien, las pruebas apuntaron a que Uribe podría haber sido el que intentó manipular testigos para desacreditar a Cepeda.

Intercepciones realizadas por la Corte revelaron conversaciones que indicaban un posible complot para difamar a Cepeda. Una conversación interceptada en 2015 entre Uribe y Juan Guillermo Villegas es particularmente reveladora, en la que Uribe menciona que están siendo investigados y que sus llamadas están siendo monitoreadas.

Con base en estas pruebas, la Corte procedió a investigar a Uribe, recopilando múltiples testimonios en los últimos dos años. La decisión de la Corte de emitir una medida contra Uribe fue el principio de una gran controversia en el país, con su defensa argumentando que no se justifica tal acción.

La defensa sostiene que no hay evidencia sólida en el caso y que Uribe no estaba al tanto de las acciones de su abogado, Diego Cadena, quien presuntamente ofreció “ayudas humanitarias” a exparamilitares. Uribe ha reiterado que no estaba al tanto de estas supuestas ayudas ofrecidas por Cadena.

Sin embargo, el expresidente ha ido agotando todos sus recursos y todo parece indicar que finalmente tendrá que ir a juicio.